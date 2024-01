Korleder fik hjælp af Bodil Udsen til nerverne før koncert for dronning Margrethe

- Man er oppe på stikkerne, for man vil jo gerne gøre det så godt som muligt, fortæller Hans Christian Magaard, der flere gange har optrådt for dronning Margrethe med følge.

En gang i 1995 var han særligt nervøst. Tusindvis af mennesker var forsamlede på Dybbøl Banke for at markere 75-års dagen for Genforeningen, en af dem var dronningen.

Men så så han en af Danmarks på det tidspunkt mest rutinerede skuespillerinder gå rundt.

- Omme bag ved scenen gik Bodil Udsen hvileløst rundt og var meget nervøs. Det var velgørende at se, at hun også kunne være nervøs, fortæller Hans Christian Magaard, der i mellemtiden er gået på pension.