Organisten var med, da dronning Margrethe lærte at holde på hatten

1992: Regentparret besøgte Haderslev i anledning af 700-års købstadsjubilæum, og der blev afholdt morgengudstjeneste i domkirken. Ved afgang med kongeskibet om aftenen sang domkirkens pigekor på kajen, og HM Dronning Margrethe og prinsgemalen lyttede interesseret, lænende sig ud over ”Dannebrog”s ræling. Pludselig blev korsangernes koncentration og min direktion forstyrret, da en lakaj lige skulle nå at lufte de royale hunde inden afgang. Stille og roligt tiltrak han sig alles opmærksomhed, da hans lufte-rute gik langs kongeskibet. Ikke et øje var tørt.

1993 og 1995: DR-programmet ”Før søndagen” blev optaget i Haderslev Domkirke. Hofmarskal Søren Haslund-Christensen anmodede om at få tilsendt videooptagelse af de i alt 21 udsendelser, hvori man får et meget smukt indtryk af Dronningens antependier til Haderslev Domkirke.

1993: Undertegnede ansøgte om og modtog en stor legatportion fra ”Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond” til deltagelse i ”World Symposium on Choral Music” i Vancouver, Canada. En af mit musiklivs største oplevelser.

1995: 75 års Genforeningsfesten på Dybbøl Banke, hvor undertegnede dirigerede Haderslev Domkirkes Kammerkor, ”Vor Frue Cantori” og Slesvigske Musikkorps og således ledede den tusindtallige skares fællessang. En drilsk vind fik fat i dronningens sommerhat, som hvirvlede afsted, men hurtigt blev indfanget af tilløbende sikkerhedsfolk.

1999: Dronningen overværede Niels Henrik Arendts bispevielse i Haderslev Domkirke, til hvilken lejlighed komponisten Peter Møller havde komponeret ”Intrada-Fanfare-Epilog”. Dronningen gav efterfølgende positivt udtryk for sin tilfredshed med bispevielsens musikalske forløb.

2007: Ved en festgudstjeneste i Christianskirken, Fredericia, som overværedes af dronningen og prinsgemalen, markeredes færdiggørelsen af Bjørn Nørgårds store alterprojekt ”Du skal elske din fjende”. Efter gudstjenesten gav regentparret ved en reception for særligt indbudte, som efterfulgte festgudstjenesten, udtryk for ønske om at hilse på de musikansvarlige, Lasse Toft Eriksen (organist), og undertegnede (korleder). Dronningen udtrykte sin beundring for den musikalske indsats og hæftede sig især ved det imponerende indstuderingsarbejde, som hun klart fornemmede lå bag. Herefter kiggede hun på prins Henrik, som ville hun sige: ”Du må hellere tage over her, for du har jo større musikfaglig indsigt”. Herefter fulgte en inspirerende samtale med prinsgemalen, som spurgte ind til en række detaljer ikke mindst om Christianskirkens orgel.