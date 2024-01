På hver sin særlige måde fangede to kvinder dronningens opmærksomhed

Dronning Margrethe er kendt for at være glad for nationaldragter og klæder sig ofte i traditionelle dragter, når hun har været på besøg i Færøerne og Grønland. Og da Clara, som den eneste unge til festen, havde valgt at tage nationaldragt på, kommenterede dronningen ifølge Clara, det utraditionelle valg af festtøj, da hun hilste på hende ved ankomsten, som et godt valg.

- Jeg kunne godt tænke mig at have en fanødragt på. Når vi har en sådan historie her på øen, kunne det være fint at vise traditionen frem, fortalte Clara inden festen.



Glæder sig over mødet med dronningen

Med dronningens forestående abdikation på søndag er mødet med kongehuset for de to unge kvinder særligt specielt at huske tilbage på i dag.

- Jeg er faktisk ret glad for, at hun (dronningen red.)først går af nu. Hun kunne jo godt have gået af sidste år, men så havde jeg ikke haft muligheden for at møde hende. Så for mig føles det endnu mere specielt, at jeg havde mulighed for at møde hende, fortæller Cara.