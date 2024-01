Plejecenter fejrer historisk dag med "Kong Fiddes livret"

Derfor er søndagens tronskifte også noget, der bliver markeret og fejret med store mængder flag, kransekage, champagne og egnsretten "Kong Fiddes livret". Det fortæller Bente Normann Kaehne, der er plejehjemsleder på Gråsten Plejecenter.

-Selvfølgelig skal det jo fejres, at der er tronskifte og især her i Gråsten, er det vigtigt for vores beboere, fortæller hun.