Revykonge fik et opkald ti minutter efter dronningens nytårstale

Til gengæld har han skrevet rigtigt mange revytekster til revymanden Jan Schou, der igen og igen har givet den som dronning Margrethe med store kjoler, store hatte og hele molevitten.

- Det har altid været noget, der er sket i løbet af året. Der har jo været rod i familien. Der var det med titlerne til børn og børnebørn, så var der et år, hvor økonomien ikke var så god, så jeg fik hende til at foreslå, at samle ind til kongehuset. Og for et par år siden blev der lavet en musical om dronningen, og så lavede jeg en monolog, hvor hun lavede sin egen musical sammen med en hofdame, der kunne spille klaver, fortæller Leif Maibom.