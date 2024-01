Speciel ret rives væk til tronskiftedag - rygtet siger, den var den gamle konges livret

En overvejelse, som madhistoriker Bettina Buhl er enig i.



- De sammenkogte retter tilbage i 1960'erne og 1970'erne blev oftest serveret med kartofler eller en mos. Men pomfritterne falder meget godt i tråd med danskernes brug af kartofler, så det undrer mig ikke, de også serveres med retten.

Populær ret den 14. januar

Om historien om 'Kong Fiddes Livret' er sand eller ej, så betyder det ikke noget for sønderjyders lyst til at spise lige netop dén ret søndag den 14. januar.

Udover Folkhjem i Aabenraa og restaurant Colosseum i Sønderborg så sælger golfrestauranten ved Uge også retten som take away. I Gråsten har Restaurant Ankers den på menuen som take away, det samme har byens SuperBrugs.

TV SYD har rakt ud til kongehuset og Gråsten Slot for at be- eller afkræfte historien. Det var ikke ikke muligt at få en kommentar før redaktionens deadline.