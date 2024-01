Syd- og Sønderjyder deler oplevelser med den royale familie - én fik eftersidning for at holde port for kong Frederik

Idet hun skulle ud af porten, kommer kong Frederik 9. for at hente Margrethe på skolen. Min mor prøvede at holde porten, for det havde de fået "læst og påskrevet", at de skulle for majestæten. Men kong Frederik kunne godt se, at det var svært både at holde cyklen og porten, og derfor holdt han porten.



Forstanderinden var en bestemt dame, så min mor blev sendt på kontoret næste dag og måtte blive en time længere på skolen.

- Lise Duus