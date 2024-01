To lakajer i hvidt stod pludselig i hendes butik

- De gik selv rundt og kiggede og spurgte ind imellem, fortæller den erfarne boghandler, der også havde tænkt over, hvordan man skal tiltale Hendes Majestæt. Det er jo efterhånden en kendt sag, at dronningen ikke er glad for at blive tiltalt med 'du', hvis man ikke har gået i klasse med hende, som hun selv har udtrykt det overfor en uheldig reporter.

- Jeg havde lidt sommerfugle i maven, og undgik at bruge 'De' eller 'du', og sagde dronning Margrethe eller Deres Kongelig Højhed. Og dronningen havde sin egen pung med og betalte med kongens mønt, altså kontant, fortæller Gurli Nielsen, der nu er gået på pension.

Dronningen og prinsessen købte ting til deres kunstneriske nerve, akvarel og maleri. Hele familien har været i butikken, men det er mest prinsesse Benedikte, der har været i butikken.

Der var været en vis bekymring om, hvorvidt den nye kongefamilie vil holde kontakten til det sønderjyske, men der har Gurli Nielsen en teori.