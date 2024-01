Vær med i gave til dronning Margrethe

I morgen tirsdag kan I, kære seere, skrive en personlig hilsen til dronningen, der på søndag giver sceptret og hele kongeriget videre til sin søn.

For at være med i gaven, skal man møde op i Kirkesalen på Koldinghus fra klokken 14.00 til 18.00, hvor TV SYD sætter en stor, blank planche op, hvor man kan skrive sin hilsen. Vi sørger for, at der er skriveredskaber ad libitum.

Hvis du har lyst, kan du også aflevere en personlig hilsen i lyd og billeder, som vore teknikere står klar til at optage.

Der er i dagens anledning gratis adgang til Koldinghus for alle, der vil sende en hilsen til dronningen.

Planchen med alle hilsnerne vil blive behandlet af en grafiker og blive til et billede, som bliver overrakt på søndag den 14. januar, hvor vi siger farvel til Margrethe 2. og goddag til Frederik X.

Alle billedhilsnerne vil kunne ses via en QR-kode på billedet.