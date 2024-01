Vind en plads til royalt show

TV SYD vil i den anledning samle de mange historier fra syd- og sønderjyderne, når hun søndag overdrager tronen til sin søn, kronprins Frederik.



Fredag aften tyvstarter TV2 og DR den historiske begivenhed med showet 'Danmarks Dronning - den største tak' live fra Kongens Nytorv i København, og her har du muligheden for at være med på tætteste hold.

TV SYD udlodder 11 gange to billetter til de syd- og sønderjyder, som har lyst til at dele deres bedste anekdote eller billede om dronning Margrethe. Her er det muligt at vinde en plads til showet samt transport til og fra den folkelige fejring.



Showet begynder klokken 19:30, hvor værterne Natasja Crone og Stephanie Surruge vil guide publikum og tv-seerne gennem aftenen.

Fejringen er udendørs, så man skal huske det varme tøj.



Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen er at sende din anekdote eller billede til alkl@tvsyd.dk og give tilladelse til, at TV SYD må bruge materialet.



Vinderne findes via lodtrækning onsdag.