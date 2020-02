Dyrlæge: Hvis Trump og Putin også fik dem fjernet, var der sgu’ fred i verden

Dyrlæge Lars Reggelsen Kjær kastrerer en hund i sin dyreklinik i Møgeltønder. Det får tankerne og kommentarerne til at vandre i 2. afsnit af TV SYDs nye lørdags-serie. Video: STV Production A/S og TV SYD

Hunden Pepsi er kommet til Møgeltønder Dyrehospital for at blive kastreret - eller afstenet, som dyrlæge Lars Reggelsen Kjær også kalder det.

Hunden er en tysk jagtterrier, som er en relativt lille race udstyret med stor udholdenhed og livskraft. Den er samtidig en populær familiehund, og det er netop også det, den er anskaffet til.

- Jeg giver den lige lidt bedøvelse, så den falder lidt til ro, siger Lars Reggelsen Kjær til Pepsis kvindelige ejer, der efterfølgende afleverer sit mobilnummer hos sekretæren i klinikken, så hun kan kontaktes, når Pepsi vågner efter operationen.

Dyrlæge Lars Reggelsen Kjær kastrerer en hund i sin dyreklinik i Møgeltønder. Det får tankerne og kommentarerne til at vandre i 2. afsnit af TV SYDs nye lørdags-serie. Foto: TV SYD

- Familien skal ikke bruge den til jagt, og når den ikke har mulighed for at komme ud på store arealer og boltre sig på daglig basis, er det en stor hjælp for alle, at den kastreres, siger Lars Reggelsen Kjær, der sammen med sin kompagnon Kristen Vandel Jensen den gennemgående figur i TV SYDs nye serie “Dyrlægerne”, der sendes hver lørdag kl. 19.30 frem til og med marts.

De har begge været dyrlæger i næsten 30 år. I dag driver de Møgeltønder Dyrehospital sammen.

Trump og Putin og fred i verden

Lars Reggelsen Kjær har ofte oplevet, at det som regel er de kvindelige hundeejere, der stemmer for kastrering.

- Det er altid mandfolket i huset, der mener, at det er synd for hunden at blive kastreret. Men de hanhunde, vi har kastreret, har et godt liv efterfølgende, siger han og fortsætter:

- Kunderne kommer et halvt år senere og siger, at det er det bedste, der er sket. Så spørger jeg “hvad med manden, skal vi tage ham til halv pris også”, og så griner de, siger dyrlæge Lars Reggelsen Kjær, der mener, at det er en lettelse for hunde, for ejeren og især for omgivelserne, at hunde bliver kastreret.

- Trump og Putin skulle have dem fjernet ligesom hunden her. Så var der sgu’ fred i verden, det kan jeg love dig for, siger han, mens han gør Pepsi klar til operation.

Dyrlæge Kristen Vandel Jensen ejer dyrlægeklinik i Møgeltønder. Han er en af to dyrlæger i TV SYDs nye lørdags-serie. Foto: TV SYD

På en økologisk svinefarm nær Vojens kommer Kristen Vandel Jensen derimod ikke så godt fra start, for her er alt ikke helt som det plejer. Dog ender dagen godt, da et nyt kuld grislinger kommer til verden.

