Klippes og brændes: Sådan fjerner dyrlægen kalvens horn

Dyrlægen Kristen Vandel Jensen er på sagen, da en tyrekalv skal kastreres og afhornes i TV SYDs 4. afsnit af "Dyrlægerne." Video: STV Production A/S og TV SYD

Inde i stalden tænder dyrlæge Kristen Vandel Jensen for gassen. I dag er det blevet tid til at kastrere og afhorne en tyrekalv i Gråsten. Her skal gassen bruges, når man til sidst brænder hornene.

- Det kan godt se lidt voldsomt ud, når man afhorner kalvene, siger dyrlægen Kristen.

Men logikken bag er god nok. For med horn på hovedet, kan der komme mere turbulens på marken, og på denne måde gør Kristen tyrekalven klar til at gå i flok.

- Denne kalv skal gå med andre kviekalve. Hvis ikke man har afhornet den, så dominerer den og kan være hård ved de andre. Det giver flere slåskampe, og det kan give mere uro. Så derfor brænder man hornene af, fortæller Kristen.

Dyrlægerne i TV SYD TV SYD sender Dyrlægerne i Møgeltønder kl. 19.30 hver lørdag til og med marts. Første afsnit blev sendt lørdag den 1. februar, niende og sidste afsnit sendes lørdag den 28. marts.

I de ni afsnit følger vi dyrlægerne Lars Reggelsen Kjær og Kristen Vandel Jensen, som driver Møgeltønder Dyrehospital. Her bliver katte, hunde og sågar papegøjer behandlet, og samtidig får landsdelens landmænd besøg fra Møgeltønder, når deres dyr skal tilses eller behandles for diverse sygdomme og skavanker.

Afsnittene er optaget for ganske nylig. Optagelserne begyndte sidst i oktober, og de seneste er fra den 10. januar i år. Se mere

Et sidste forsøg på at slippe

Inden det store udstyr skal i brug på gården ved Gråsten, hvor både testikler og horn bliver klippet, rækker Kristen ud efter bedøvelsen. Men tyrekalven giver sig ikke så let. Den springer op og forsøger at komme væk. Det er helt forståeligt, tænker Kristen.

- Hvis det var én selv, ville jeg måske også reagere, hvis de en dag kommer med en sprøjte, siger dyrlægen grinende.

I fjerde afsnit af "Dyrlægerne" passer hans kollega Lars Reggelsen Kjær tjansen hjemme på dyrehospitalet i Møgeltønder, hvor en lille hund ikke er meget for at skulle indenfor i klinikken.

