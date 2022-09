I aften klokken 19.30 skulle vi have sendt andet afsnit af dokumentarserien 'Esbjerg fB - Love it or Leave it' i tv, men det bliver udskudt til søndag den 18. september.

TV SYDs sendetid på TV 2 søndag aften er reduceret på grund af H. M. Dronning Margrethes 50 års regeringsjubilæum.