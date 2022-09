Fraklip fra serien: Nervøs direktør havde et vigtigt budskab i sin første tale til EfB-spillere

I dokumentarserien 'Esbjerg fB - Love it or Leave it' ser man eksempler på, hvordan den tidligere direktør Brian Bo Knudsen står uden for indflydelse, da den amerikanske ejerkreds beslutter, at spillere kan forlade klubben frit og kvit, hvis de ikke gider at være der.



Det skete som konsekvens af, at flere spillere havde modsat sig den tidligere træner Peter Hyballa, som havde de amerikanske ejeres opbakning.

- Jeg tror, at noget af det, der gik galt, var, at træneren refererede direkte til bestyrelsen i stedet for direktøren. Jeg gjorde det klart, at træneren skulle referere til mig, for ellers kunne jeg ikke lede, siger Jens Hammer.



Ét samlet hold

Derudover havde et mistillidsbrev til klubbens daværende cheftræner Peter Hyballa og ledelsen i klubben skabt to lejre i omklædningsrummet.