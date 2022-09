Se video: EfB-fans havde ubehagelige spørgsmål til spillere før nedrykningsdrama

Kan ikke stå foran McDonalds

Emil Holten fortalte på mødet, at han en enkelt gang følte sig nødsaget til at tage på McDonalds en sen aften efter en udebanekamp mod Vendsyssel for at få noget at spise efter en hård kamp.

Men det fik ikke fansene til at holde igen.

- Der er mange, der drømmer om at spille i den blå-hvide trøje. Så må man fandme sørge for at have noget mad i køleskabet. Forberedt. På forhånd. Eller noget man hurtigt kan lave, når man kommer hjem, som giver nogle proteiner og noget næring i stedet for at vælge den nemme løsning: McDonalds. Det handler om signaler, sagde en fan.