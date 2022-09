Sportspsykolog analyserer kontroversiel træner første møde med EfB-spillerne

- Stjerner vokser ud af gode fællesskaber, og det taler han en smule ned ved at sige, at han anerkender, at det for mange af spillerne handler om dem selv. Men som træner vil man som oftest tale fællesskabsdelen lidt mere op, siger Kristoffer Henriksen.



- Hører ingen steder hjemme

Endelig forholder Kristoffer Henriksen sig også til spillernes påstande om fysisk og psykisk vold, selvom indholdet af beskyldningerne ikke fremgår af det 20 minutter lange møde.

- Man ser ikke grænseoverskridende adfærd på det her klip. Der er intet, der taler for, at afstraffelse skulle gøre folk ambitiøse eller kreative. Det får snarere folk til at holde kæft og passe sig selv. Hvis rygterne om fysisk og psykisk vold er rigtige, så hører det ingen steder hjemme i moderne idræt, siger Kristoffer Henriksen.

- Nogle gange bilder folk sig ind, at elitesport er nødt til at være hårdt, og man bliver nødt til at være hårdhudet. Men så er der nogen, der tager det skridtet videre og bruger det til at retfærdiggøre, at man har lov til at opføre sig på nogle måder, som man aldrig ville acceptere i det øvrige samfund.

TV SYD har forsøgt at få et interview med Peter Hyballa, men han har ikke ønsket at deltage.