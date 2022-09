TV SYD kom med bag muren på Esbjerg fB lige før helvede brød løs - sådan blev serien til

En balancegang

Én ting er, at der ligger en kontrakt mellem de to parter.

En anden ting er, at spillere, træner og ledelse stadig skal være trygge ved, at der følger en journalist i hælene - ikke mindst i en svær tid.

- Man skal finde en balance mellem at presse på for at få det, man gerne vil have, men samtidig acceptere, at ikke alt kan lade sig gøre hele tiden. Selvom vi har en kontrakt med ledelsen skal spillerne og de ansatte være med på at ’lege med’, siger Jonas Ravnkilde Johansen.



Så det gjaldt om hele tiden at finde et kompromis.

- Jeg forstår godt, at det ikke altid har været let for klubben at have mig rendende og stille spørgsmål efter flere nederlag i træk, siger Jonas Ravnkilde Johansen.