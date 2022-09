Usædvanligt brev splittede venskaber i omklædningsrummet - man blev kaldt idiot

Ingen respekt

Ifølge Nicklas Strunck var perioden under Peter Hyballa kaotisk.

Der var hele tiden ting at forholde sig til samtidig med, at man skulle præstere på banen.

Det sidste fik ham til at se bort fra kaosset og tænke fremad ved ikke at skabe mere postyr med et offentligt spillerbrev.

- Så synes folk jo, at man er en idiot, og at man har dolket dem i ryggen. Der var to lejre i omklædningsrummet, og der var ikke respekt for hinanden, fortæller Nicklas Strunck.