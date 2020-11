Tidligere landsholdsanfører: Uden publikum kan spillerne miste en del af motivationen

Onsdag aften spiller de danske håndboldkvinder træningskamp mod Norge i en tom hal i Vejle.

Det er selvfølgelig en sportslig generalprøve, men også en forsmag på hvordan det bliver at spille en slutrunde uden fans på tribunerne.

På Koldingegnens Idrætsefterskole underviser tidligere anfører på håndboldlandsholdet Annette Mogensen, og hun ved om nogen, hvor vigtige tilskuere, klappølser og slagsange er.

- Man vil gå igennem ild og vand, men så får man lige ti procent ekstra i motivation, når der er nogen, som råber og skriger, siger hun.

Eleverne på efterskolen havde håbet, at de skulle opleve tophåndbolden fra tilskuerrækkerne. Den drøm bliver dog svær at udleve, men helt snydes for EM skal de ikke, for Annette Mogensen er ved at planlægge en række events.

- Vi skal se kampene på storskærm, og det, synes jeg, er mega fedt, for når jeg er til stede, så skal vi stå op og synge nationalsangen, siger hun.