12-tals-pigen Katrine fik stress i skolen - men har vendt det til sin fordel

Men hvorfor har det altid været så vigtigt for Katrine Weber at være den bedste til alting?

- Jeg ved det simpelthen ikke. Det er klart, jeg er blevet spurgt, om det ikke er ligegyldigt at vinde, og jo, det er det da også, hvis jeg spiller mod børn - ellers ikke, konstaterer den unge sønderjyde.

Men stressforløbet hos psykologen hjalp hende på vej. Dét - samt en god portion selvdisciplin. Hun har lært flere af sine grænser at kende og har fået redskaber til at få studie og privatliv til at hænge sammen. Hun har også lært at elske arbejdsprocessen frem for kun at elske resultatet - eksempelvis en karakter.

- Jeg kunne vende tilbage til dét skoleliv, jeg havde levet, uden at gå på kompromis med mig selv. Det var vigtigt, for jeg vil ikke gå på kompromis med, at jeg gerne vil stræbe efter at være noget.

Og Katrine vendte netop tilbage i folkeskolen, klarede 9. klasse, fortsatte på gymnasiet i Toftlund og derfra direkte videre på universitetet i Esbjerg, hvor hun læser en bachelor i erhvervsøkonomi med sports- og eventmanagement som speciale.