Han var skibslæge på Jutlandia - men midt ude på havet fik han et telegram der ændrede hans liv

- Så tænkte jeg, at dét kunne jeg godt tænke mig. Udlængsel har altid været en “svaghed” i familien. Så jeg søgte jobbet.

Han blev kaldt til jobsamtale i København hos Frode Rydgaard, der blandt andet var læge hos ØK.

Men derefter gik der lang tid, hvor Jürgen Schmidt ikke hørte noget.



- Jeg havde egentlig opgivet det, fordi jeg ikke havde hørt fra dem. Så jeg troede, at de havde fundet en anden.

Lige indtil den dag i starten af 1964, hvor der lå en hvid konvolut på hans skrivebord på Kolding Sygehus.

Afsenderen var Østasiatisk Kompagni, som han også havde stilet sin ansøgning til et par måneder i forvejen.

Han var godt klar over, at brevet indholdt et svar, som han enten ville blive glad eller skuffet over at læse.

Heldigvis var budskabet i brevet positivt. Jürgen Schmidt var antaget som skibslæge på et af Jutlandias sidste togter mellem København og Bangkok.

Han var lykkelig.

Men det, der skulle have været hans livs tur, skulle vise sig at blive overskygget af en trist besked fra telegrafisten ombord på Jutlandia et par måneder senere.