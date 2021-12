Har var skibslæge på Jutlandia, men midt ude på havet fik han besked om straks at komme hjem til Toftlund

Han var godt klar over, at brevet indholdt et svar, som han enten ville blive glad eller skuffet over at læse.

Heldigvis var budskabet i brevet positivt. Jürgen Schmidt var antaget som skibslæge på et af Jutlandias sidste togter mellem København og Bangkok.

Han var lykkelig.

Men det, der skulle have været hans livs tur, skulle vise sig at blive overskygget af en trist besked fra telegrafisten ombord på Jutlandia et par måneder senere.