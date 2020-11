Farvel til et liv med mink

Avlsdyrene var det værste

- Det var min søn, der stod for at aflive dyrene. Da det bare var dyrene til pelse, så var det til at klare, men da turen kom til avlsdyrene, var det ikke til at holde ud, siger den erfarne minkavler med tydeligt mærket stemme.

Avlsdyrene er enhver minkavlers stolthed og resultaterne af års omhyggelig udvælgelse af de smukkeste dyr. Det har kostet både tid og penge.

- Hvad sker der i fremtiden? Hverken min søn eller jeg har været i fagforening, kan vi få et job et andet sted? Det er forfærdeligt, at det, som vi har brugt så mange år på at bygge op, det kan forsvinde på en halv time, eller hvor lang tid det nu tog Mette Frederiksen, siger Michael Poulsen.

Det har væres hans drøm

Anette Poulsen har kendt sin mand, før han kastede sig over minkavl og fulgt ham i tykt og tyndt, hvilket blandt andet har betydet siger og skriver 3 feriedage i år og slet ingen sidste år og en arbejdsuge på cirka 7 dage.

- Det har jo været hans drøm. At vi skulle skabe noget stort og tjene penge, så vi ikke skulle bekymre os, fortæller Anette Poulsen.

- Den dag Mette (Frederiksen. red) og de andre fra regeringen gik på TV og sagde, at vi skulle stoppe, tænkte jeg, at det var løgn, det kan ikke passe, og så begyndte jeg at græde.

Det kunne blive værre

- Jeg stortudede, og så sagde jeg til vores søn og til Michael, at de må F*** love mig, at de ikke ville tage sig selv af dage, for det ville jeg ikke kunne bære. Det har været et helvede. Dengang vores hus brændte, tænkte jeg, at jeg ikke ville kunne opleve noget, der var værre, men det kunne jeg.

Anette har fået sin søn og sin mand til at love, at de bliver hos hende, og sønnen er begyndt - midt i ruinerne af den drøm har han haft i næsten 33 år - at tænke fremad.

- Det er måske ikke så slemt for mig. Jeg er 33 år og har tre små børn. Jeg vil prøve at finde en læreplads som tømrer og få mig en uddannelse. Det troede jeg ikke skulle blive nødvendigt, men det blev det, fortæller Jan Poulsen.

Danske regioner har oprettet en hotline for folk i branchen, der har brug for støtte eller opbakning. I Region Syddanmark fanger man den på 99 44 50 60