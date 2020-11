Forbruger-ombudsmanden revser sparekasse for at begrænse ældres muligheder i netbank

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at Frøs Sparekasse overtrådte betalingsloven, da sparekassen deaktiverede muligheden for at overføre penge via netbanken for alle kunder over 70 år.

- Et pengeinstitut må gerne spærre en konto eller lukke for overførselsmulighederne hos en kunde, hvis der er tegn på konkret misbrug hos kunden. Men det er diskriminerende at lukke for alle over 70 år, fordi pengeinstituttet vurderer, at gruppen potentielt er mere udsat for svindel end andre kunder, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Muligheden for at overføre penge via netbank til personer, der ikke var kunder i sparekassen, blev i april 2020 deaktiveret uden varsel af sparekassen for samtlige kunder over 70 år, fordi sparekassen ønskede at beskytte denne særlige udsatte gruppe mod svindelforsøg fra kriminelle. Sparekassen valgte at genaktivere funktionen for kunderne i løbet af april.