Landbrugets nye førstemand: Det går alt for langsomt med mink-erstatningen

Søren Søndergaard, der er fra Gadbjerg og ny formand for Landbrug og Fødevarer, undrer sig over flere ting i forbindelsen med regeringens mink-politik.

Han finder det helt vildt, at der i flere uger har været tvivl om den faglige baggrund for at slå alle mink i kongeriget ned. Og så finder han det oprørende, at der ikke har været lovhjemmel til at gøre det.

- For det tredje er der, mens vi taler, folk i gang med at slå deres mink ihjel uden at vide, hvilken økonomi de står op til i morgen.

Hurtigt og ordentligt

- Jeg kan kun opfordre til, at man får det her gjort færdigt, og får det gjort ordentligt.

Problemet er, at prisen på mink historisk har flakset op og ned. For fem seks år siden kunne man få 600 kroner for et skind, men de seneste år har prisen været næsten det halve, men folk i branchen regner med, at priserne er stigende. En minkavler, vi har talt med i en anden artikel, mente, at det er realistisk, at han kan få 400 kroner per skind. Derudover er der et produktionsapparat både på farmene og i foderproduktionen, der praktisk talt ikke kan bruges til andet.

Tæppet trukket væk

- Derfor skal man kigge på økonomien over en årrække. Det ideelle ville være, at vi fortsat kunne avle mink i Danmark, men hvis ikke skal avlerne have en rimelig erstatning. Danmark er et af de lande, der har reageret kraftigst på corona i minkbesætninger. Men det er unfair at trække tæppet væk under en hel branche uden at give den en ordentlig erstatning, siger Søren Søndergaard.