10. klasse i Esbjerg er del af pilotprojekt, der skal mindske ensomheden

- Når man kan snakke sammen personligt, så er det lidt nemmere nogle gange at arbejde sammen, hvis man ved bare lidt om den anden, siger hun i en pause fra øvelserne.

Ensomhed er udbredt

Selvom hun også er meget glad for den normale undervisning, så er den 15-årige 10. klasseselev glad for Me&We-projektet.

- Jeg synes, det er fedt, at de sætter fokus på det sociale. Især når ensomhed, mobning og at være udenfor er så udbredt, siger Maja Sophie Gram, der på grund af det nye fokus også har fået snakket med andre, hun normalt ikke ville have snakket med.

- Vi har for eksempel fået at vide, at hvis vi kan se nogen, der sidder selv, så skal vi gå hen og snakke med dem. Jeg har snakket med flere, som jeg ikke engang kendte navnet på, siger hun.

Udbredes til flere skoler

Cirka halvdelen af landets efterskoler arbejder i dag med We&Me. I dette skoleår bliver projektet udover Esbjerg også afprøvet i Roskilde og Skive.