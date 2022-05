10.000 vindmøller skal tidoble kapacitet for havvind i Nordsøen

Den stride vind i Nordsøen vest for Danmark skal nu omsættes til energi.

Danmark, Tyskland, Holland og Belgien vil indgå aftale om at tidoble kapaciteten for havvind i Nordsøen til mindst 150 gigawatt frem mod 2050.

Parterne mødes onsdag til et topmøde om havvind i Esbjerg.

De mange gigawatt er nok til at forsyne cirka 230 millioner europæiske husstande med grøn strøm og vil kræve samlede investeringer for over 1000 milliarder kroner.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Hvis vi skal høste al den vind, der kan høstes i Nordsøen, bliver vi nødt til at gøre det i fællesskab. Nordsøen kan rigtig meget, og det er også derfor, at dette tætte samarbejde skal i gang nu, siger statsminister Mette Frederiksen (S).