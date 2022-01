11-årig pantsamler får stort bidrag: - Jeg takker meget

Sidste år samlede han 128.631 kroner ind, hvilket resulterede i, at han kom på frimærker som én af 'hverdagens helte'.

- Det var en stor overraskelse for mig at se en lastbil med mit navn på. Det er helt vildt at tænke på, og det er kæmpestort, for det er ikke noget, alle mennesker kommer til at opleve, siger Mikkel Madsen.



685 kasser med flasker

I år er der dog den væsentlige forskel, at han også får store donationer fra virksomheder.

På sin tur rundt med lastbilen kom han blandt andet forbi Frems lager i hjembyen Ribe, hvor han fik en gave i form af 685 kasser fyldt med tomme flasker til en værdi af 25.002,50 kroner.

- Det er mere end dobbelt så meget af min nuværende indsamling, så jeg takker meget. Det er svært ikke at blive helt vildt glad, for så kan jeg få samlet endnu flere penge sammen, og så kan endnu flere børn få det bedre, siger den unge pantsamler.