Eleverne på Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole har nemlig fået tilbudt at være med i et eksperiment.

Her bytter de deres smartphone ud med en såkaldt "dumb phone" - den slags der kun kan sms'e og ringe.

Det har langt størstedelen af eleverne gjort.

- Det sluger meget af deres opmærksomhed og trækker dem i en individuel retning. Vi tror, at det med at være "onlife" i stedet for "online" gør meget ved fællesskabet på en efterskole, siger forstander Nikolaj Primdal.