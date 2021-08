130 flygtninge fra Afghanistan ankommer til Asylcenter Hviding og Asylcenter Jelling

Familierne er for få dage siden blevet evakueret fra Afghanistan og har indtil i dag været indkvarteret på Modtagecenter Sandholm på Nordsjælland, skriver Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.



- Jeg blev i formiddag ringet op af Udlændingestyrelsen, som ville høre, om vi med kort varsel kunne tage imod cirka 80 afghanere. Det kan vi, og lige nu arbejder alle på højtryk for at få gjort værelserne klar. Familierne vil som udgangspunkt få et enkeltværelse, mens alle dem, der ankommer alene, bliver samlet i grupper på op til otte personer, siger Niels Bøgskov Frederiksen, der er områdeleder i AsylSyd der har hjemme i Tønder Kommune og som Center Hviding er den del af.

Fortrinsvis familier

Niels Bøgskov Frederiksen oplyser, at der er tale om familier, der alle i løbet af de sidste dage er evakueret fra Afghanistan.

Center Hviding har kapacitet til at modtage flere evakuerede fra Afghanistan, hvis der bliver brug for det.

Områdelederen understreger, at det ikke vil være muligt at interviewe afghanerne, når de ankommer til Center Hviding, da familierne har været igennem store strabadser og har brug for ro og hvile.

- Lige nu er vi i gang med at gøre alle værelser klar til dem samt forberede noget aftensmad, så det er klar til dem. Og så får de fred og ro, siger Niels Bøgskov Frederiksen.

Alle asylanterne er coronatestet første gang ved ankomst til Danmark, og de skal testes igen om fire dage. Hvis de ikke bærer smitte, skal de i gang med det liv, der er på asylcenter.

- Når familierne er landet og installeret på asylcenteret, så går vi i gang med at se på, hvor mange vi ellers har plads til, og den opgave er vi klar til at løfte, påpeger Niels Bøgskov Frederiksen.

Lige nu bor der 170 flygtninge fra 50 forskellige nationaliteter. Med de 80 afghanske flygtninge bor der 250 mennesker på Center Hviding.