1.389 ansøgere til ny lægeuddannelse i Esbjerg - kun plads til 32

Medicinuddannelsen i Esbjerg fik i alt 1.389 ansøgere og har plads til 32 studerende på studiet, som begynder til september næste år.



Det er den første gruppe af studerende, som selv har kunnet vælge at gennemføre kandidatdelen af uddannelsen i Esbjerg.

Stor glæde over optaget

- Det er en fantastisk nyhed. Det er svært at se dette som andet end et tegn på, at det kan lykkes at få søgning til attraktive uddannelser uden for København, Aarhus og Odense, siger Per Busk, der er administrerende sygehusdirektør på Sydvestjysk Sygehus, i meddelelsen.

Manglen på læger i Danmark og især i yderområderne fik den daværende VLAK-regering i 2018 til at oprettet nye kandidatuddannelser i medicin i både Esbjerg og Køge.