14-årige Mads var dødssyg af leukæmi - nu er han på samme kræftlejr otte år efter

Venskaber for livet

Cool Camp afholdes af organisationen Livskraft. Campene har til formål at danne rammerne for, at kræftsyge unge og unge søskende til kræftsyge kan finde et fællesskab af ligesindede unge.

På den måde oplever de unge, at de fortsat kan en masse forskellige ting, selvom de er eller har været ramt af kræft. På den måde er Cool Camp med til at styrke deltagernes selvværd, selvtillid og selvstændighed.

- Oplevelsen af at være på Cool Camp, de venskaber jeg har fået igennem det, og ikke mindst de forskellige teknikker og evner, jeg har fået til at håndtere hverdagen på trods af sygdom, sætter jeg enorm stor pris på - selv den dag i dag. Jeg har helt sikkert fået den erfaring, at jeg kom igennem leukæmien, så kan jeg fandme komme igennem det hele, griner Mads Rahbæk.