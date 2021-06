15-årig dreng er i livsfare efter knivstik - 16-årig anholdt

Syd- og Sønderjyllands Politi har lørdag morgen endnu ikke klarlagt et motiv til, at de to drenge kom i så alvorlig en konflikt, at det førte til, at den 16-årige kort efter klokken 22 stak den 15-årige med en kniv.

Det skete på Manøgade i Esbjerg.

- Den 15-årige er alvorlig såret og overført til behandling på Odense Universitetshospitals traumecenter, mens den 16-årige blev anholdt kort efter knivstikkeriet, oplyser vagtchef Henrik Sønderskov.

Den 16-årige er sigtet for forsøg på manddrab og vil senere lørdag blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. På grund af drengens alder vil det i givet fald ske form af anbringelse på en lukket ungdomsinstitution.