150 vrede kørelærere demonstrerede foran Færdselsstyrelsen - men ingen gad tale med dem

- Og da vi varslede den her demonstration, væltede det ud med prøver på alle mulige tidspunkter, som vi ikke har brugt før og det med en halv dags varsel. Hver mandag morgen skal vi sidde klar for at deltage i konkurrencen med de andre om at få en tid, og nogle gange står vi op midt om natten for at se, om der måske skulle være et afbud, siger den hårdtprøvede kørelærer.