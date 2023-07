Det skriver JydskeVestkysten.

Omkring klokken fire natten til mandag var i alt tre 17-årige mænd involveret i en soloulykke på Ølufgårdsvej, hvor bilens fører ramte et træ. To af de 17-årige mænd i bilen er kommet lettere til skade, mens den tredje altså er afgået ved døden.

Politiets bilinspektør arbejder med at undersøge ulykkesstedet og den forulykkede personbil for at finde frem til årsagen til ulykken.

De pårørende til den afdøde mand er underrettet.