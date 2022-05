17-årig kvinde risikerer plet på straffeattesten – nu advarer politiet andre unge

"Langvarige tømmermænd"

14 gange i løbet af årets første fem måneder har politiet har politiet modtaget anmeldelser om, at unge har forsøgt at bruge andres ID eller forfalske egne dokumenter for at snyde sig ind på værtshuse og diskoteker.

- Det giver langvarige tømmermænd at snyde med legitimationen. En ting er bøden. En anden ting er, at får man en plet på straffeattesten, kan det for eksempel blive sværere at få drømmejobbet, understreger vicepolitiinspektør Jacob Rindom, der er leder af Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion.

Politiet advarer derfor de unge om at ty til de ulovlige metoder for at have en sjov aften i byen og opfordrer også de unge om at hjælpe hinanden til ikke at begå lovovertrædelserne ved at låne ID ud.

Syd- og Sønderjyllands Politi har registreret tilfælde lignende den 17-åriges i Esbjerg, Varde, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev.