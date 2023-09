Manden er til behandling på sygehuset, men han er umiddelbart uden for livsfare.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.



En 17-årig pige er anholdt i sagen. Hun er sigtet for grov vold.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog her til morgen klokken 08.39 en anmeldelse om, at et knivstikkeri havde fundet sted i en lejlighed i Østergade i det centrale Esbjerg.