20-årig svindlede millioner fra ældre kvinder

Tirsdag idømte retten i Esbjerg en 20-årig mand tre års fængsel for at have svindlet penge fra langt over hundrede ældre kvinder. Han nåede at svindle sig til 2,3 millioner kroner, og bankernes sikkerhedssystemer nåede at bremse et tilsvarende beløb, før manden fik pengene hjem til egen konto.

Fem til ti af ofrene er ældre kvinder fra Esbjerg-området, og de var de første til at melde svindlen, derfor er det anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi, der har kørt efterforskningen, fortæller specialanklager Henning Fuglsang Sørensen til TV SYD.

Det er vigtigt at melde sådan et opkald til politiet, også selv om man har gjort det eneste rigtige og har afbrudt samtalen med det samme. Henning Fuglsang Sørensen, specialanklager, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 20-årige ringede til de ældre kvinder og præsenterede sig som Mads Søborg fra Nordea eller Nets, hvorefter det lykkedes ham at lokke kvindernes adgangskoder til netbank og Nemid fra dem.

Banken og Nets spørger aldrig om din kode

Dommeren ved retten i Esbjerg understregede, at det er vigtigt at bruge sin sunde fornuft, når telefonen ringer. Hverken banker eller offentlige myndigheder vil nogensinde bede borgere om at oplyse adgangskoder til Nemid eller det tilhørende nøglekort, sagde han.

Specialanklager Henning Fuglsang Sørensen siger, at de mange anmeldelser fra borgerne har været afgørende for at efterforske sagen.

- Derfor er det vigtigt at melde sådan et opkald til politiet, også selv om man har gjort det eneste rigtige og har afbrudt samtalen med det samme, siger Henning Fuglsang Sørensen.

