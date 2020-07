206 fartsyndere snuppet på samme strækning

Ikke færre end 206 gange afslørede en fotovogn, at der i går blev kørt for hurtigt på Tarp Hovedvej ved Esbjerg.

Her var fotovognen i aktion på baggrund af en henvendelse fra borgere, der var bekymrede over, at mange trafikanter kørte med al for høj hastighed.

At det var tilfældet, blev til fulde bevist, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

206 kørte for stærkt og får en bødehilsen fra politiet. 24 kørte så stærkt, at de desuden får et klip i kørekortet.

Højeste målte hastighed var 90 kilometer i timen på strækningen, hvor der maksimalt må køres med en hastighed på 60 kilometer i timen.