21-årig kører frontalt ind i udestue

Torsdag aften klokken 21.11 modtog Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse, om at en personbil var kørt frontalt ind i gavlen på en udestue i Kystparken i Sædding ved Esbjerg.

- Føreren af bilen var en 21-årig mand. Kort tid efter uheldet blev både politi og ambulance tilkaldt og manden undersøgt, siger Mads Leervad Dammark, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Undersøgelserne viste, at manden ikke var påvirket, men at han havde fået et blackout, og derfor mistet herredømmet over bilen.

- Efter uheldet har en indsatsleder fra brandvæsenet kontrolleret bygningen for nedstyrtningfare, da bilen har lavet en revne på husmuren under uheldet, siger vagtchefen.