21-årig kvindes død formodes at være en ulykke

Der er ikke noget som tyder på, at der ligger noget strafbart bag en ung kvindes død i Lustrup.

Det viser obduktionen af hende mandag, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Vi mangler i øjeblikket resultatet af nogle enkelte undersøgelser, så det efterforskningsarbejde fortsætter. Men resultatet af obduktionen i dag taler for, at der var tale om en ulykke, og ikke at der ligger en kriminel handling bag dødsfaldet. Det forventer vi ikke, at resultaterne af de sidste undersøgelser ændrer noget ved, siger vicepolitiinspektør Karsten Hulmose.