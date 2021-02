21-årig tysker får ni års fængsel for dødsvold og ildspåsættelse

Satte ild til huset

Anklagemyndigheden ville have manden dømt for drab. Men hverken byretten eller landsretten fandt, at han havde forsæt til at slå den 61-årige ihjel.

Han blev dog dømt for vold med døden til følge og usømmelig omgang med lig.

Efter det dødelige overfald blev der sat ild til huset, hvor Cai Lennart Henriksens samlever, den 85-årige Else Nielsen, lå og sov. Hun døde af kulilteforgiftning.

Derfor ville anklagemyndigheden have den 21-årige dømt for mordbrand. Men hverken by- eller landsret mente, at han var klar over, at der var nogen i huset. Derfor blev han "kun" dømt for ildspåsættelse.