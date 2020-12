22-årig idømt seks års fængsel

En 22-årig mand fra Varde-området er blevet idømt seks års fængsel i en grov sag om digitale krænkelser, skriver DR.dk.



Dommen faldt onsdag morgen i Retten i Esbjerg.

Den 22-årige var tiltalt for sex-krænkelser mod mere end 150 unge piger og kvinder.

Ifølge det 68-sider lange anklageskrift har den 22-årige mand benyttet sig af grooming, der er et begreb, som dækker over, at en person, typisk en mand, kontakter et barn eller et ungt menneske gennem sociale medier.

Typisk vil børnene og de unge komme til at blotte sig ved at sende intime billeder, som senere vil blive brugt af gerningsmanden til at afpresse dem. Den 22-årige skulle have brugt de sociale medier Snapchat og Yubo til at skabe en relation til pigerne.



Der var sat 30 retsdage af til sagen, der altså nu er afsluttet.

opdateres.