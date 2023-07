22-årig kvinde vil være bartender resten af livet - hun har et råd til andre unge

I 2019 blev Anna Holgaard Pedersen færdig som hhx-student fra Rybners Gymnasium. Hun stod og manglede et arbejde, da hun så, at værtshuset Kasket Karl søgte en bartender.



Det job valgte hun at søge uden at vide, at det var drømmejobbet.

- Jeg har altid været værtshuspige, og jeg kan godt lide at komme på værtshus for at snakke med en masse mennesker. Så jeg tænkte, hvorfor ikke søge jobbet som bartender, fortæller hun.