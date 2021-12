22-årig sigtet for to forsøg på røveri i Bramming

En 22-årig mand har søndag aften været i politiets søgelys, efter han blandt andet forsøgte at røve en grillbar med en kniv i Bramming.

- Vi får den første anmeldelse klokken 18.00 om en mand, der er ved at bryde postkasser op med en kniv. Da politiet er på vej, får vi en ny anmeldelse klokken 18.14 om et røveri i Bramming lige over for stedet med postkasserne, siger vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt.

Manden forsøgte at true personalet i grillbaren til at udlevere penge med en kniv. Men personalet forskansede sig i et lokale, og han gik derfra uden udbytte.

Truede ældre ægtepar

Det var ikke den eneste gang, han prøvede at røve penge fra folk den aften, oplyser vagtchefen.

- Inden han forsøgte at røve grillbaren, sad et ældre ægtepar i en bil i nærheden. Den 22-årige åbner sidedøren og truer passageren for penge. Parret endte med at køre derfra uden at give ham penge, siger Erik Lindholdt.

Den 22-årige mand blev anholdt med kniven på sig. Han er fra lokalområdet og er nu sigtet for to forsøg på røveri.

Politiet er stadig i gang med at undersøge, hvorfor han prøvede at bryde postkasser op med en kniv.