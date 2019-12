23-årig blev varetægtsfængslet efter knivstikkeri

Knivstikkeriet fandt sted lørdag morgen ved 8-tiden omkring Skolegade i det centrale Esbjerg.

Her blev en 27-årig mand ramt af to knivstik. De to mænd kendte ikke hinanden i forvejen - og politiet har ikke givet oplysninger om baggrunden eller motivet for overfaldet.

I et grundlovsforhør søndag morgen ved Retten i Esbjerg, nægtede den 23-årige mand sig skyldig i sigtelsen for grov vold, men dommeren valgte at varetægtsfængsle ham i fire uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ved hændelsen fik den 27-årige mand overfladiske skader, der blev behandlet på skadestuen, hvorefter han kunne sendes hjem.