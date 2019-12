23-årig skal i grundlovsforhør efter knivstikkeri

Knivstikkeriet fandt sted lørdag morgen ved 8-tiden omkring Skolegade i det centrale Esbjerg.

Her blev en 27-årig mand ramt af to knivstik. Det to mænd kendte ikke hinanden i forvejen - og politiet har ikke givet oplysninger om baggrunden eller motivet for overfaldet.

Den 23-årige mand, der er irakisk statsborger, fremstilles søndag morgen i grundlovsforhør med krav om fængsling, hvor anklagemyndigheden vil begære lukkede døre.

Den 27-årige mand fik overfladiske skader ved hændelsen, der blev behandlet på skadestuen, hvorefter han kunne sendes hjem, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi lørdag aften.