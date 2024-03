Under retssagen er det kommet frem, at den 24-årige flere gange skal have truet pigerne med, at han ville tage sit eget liv eller skære i sig selv, hvis ikke de gjorde, som han sagde og for eksempel sendte billeder af seksuel karakter til ham.

Han har under retssagen ikke været synderligt interesseret i at svare på de to anklageres spørgsmål med andet end "det ved jeg ikke", "det kan jeg ikke huske" og "ingen kommentarer".