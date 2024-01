24-årig mand tiltalt for serieovergreb mod piger under 15 år

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi onsdag morgen i en pressemeddelelse.



Af pressemeddelelsen fremgår det, at der er tale om i alt 65 forhold, som manden er tiltalt for. Ofrene omfatter 27 piger, som primært var under 15 år gamle.

Manden er tiltalt for voldtægt eller voldtægtsforsøg af syv af pigerne. Han er også tiltalt for at have brugt fysisk eller psykisk overmagt, tvang eller trusler til at tvinge sig til samleje med børn under 15 år.

Han er også tiltalt for blufærdighedskrænkelse, besiddelse af seksuelt materiale af personer under 15 år og for at have delt materialet.

Ifølge politiet har den 24-årige mand kontaktet ofrene gennem de sociale medier.

Her skal han have tvunget dem til at sende ham nøgenbilleder og videoer. Nogle af pigerne er han også mødtes med.