Den 24-årig, der er født i Norge, var tiltalt for at have begået handlingerne i april 2021 og juni 2022 på et bosted i Ribe. Et flertal ved Retten i Esbjerg fandt det også bevist, at de to forhold om voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje blev begået uden samtykke.

Den tiltalte blev dømt til anbringelse i en institution for personer med vidtgående psykiske handicap og blev advaret om udvisning. Manden har 14 dage til at anke dommen.